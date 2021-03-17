LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/17/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 424 PM EDT WED MAR 17 2021 /324 PM CDT WED MAR 17 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. THURSDAY...BREEZY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN BECOMING SUNNY. HIGHS 35 TO 45...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 10 TO 20...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...WARMER. SUNNY. HIGHS 40 TO 55...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST INTERIOR WEST. FRIDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 23 TO 31...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...BREEZY AND MILD. SUNNY. HIGHS 40 TO 61...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. SUNDAY...BREEZY AND MILD. INCREASING CLOUDS. LOWS IN THE 30S. HIGHS 42 TO 59...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. MONDAY...A CHANCE OF SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. HIGHS 44 TO 54...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.