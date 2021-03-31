LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/31/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 349 PM EDT WED MAR 31 2021 /249 PM CDT WED MAR 31 2021/ TONIGHT...BECOMING PARTLY CLOUDY AFTER MIDNIGHT. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST TO NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS 12 TO 18. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 30 TO 36. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 10 TO 16. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS IN THE UPPER 40S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 54 TO 60. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS AROUND 30. HIGHS 48 TO 54. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS IN THE MID 50S.