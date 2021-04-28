LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/28/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
336 PM EDT WED APR 28 2021 /236 PM CDT WED APR 28 2021/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY...INCREASING CLOUDS SOUTH AND
EAST. LOWS IN THE 30S.

THURSDAY...INCREASING CLOUDS. RAIN SHOWERS LIKELY...MOVING FROM WEST
TO EAST THROUGH THE DAY. HIGHS 49 TO 62...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

THURSDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF EVENING RAIN SHOWERS
EAST...OTHERWISE CLEARING FROM THE WEST. TURNING BREEZY EAST HALF
LATE. LOWS 30 TO 36.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY CENTRAL AND EAST. HIGHS 39 TO
55...COOLEST EAST AND NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. CHANCE OF RAIN
SHOWERS LATE WEST. LOWS 29 TO 37...COOLEST EAST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS
50 TO 74...WARMEST WEST HALF...COOLEST EAST AND NEAR LAKE MICHIGAN.

SUNDAY...CHANCE OF SHOWERS IN THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY.
LOWS 37 TO 44. HIGHS 50 TO 63...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH. LOWS
35 TO 43. HIGHS 48 TO 62...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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