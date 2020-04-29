LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/29/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
334 PM EDT WED APR 29 2020 /234 PM CDT WED APR 29 2020/

TONIGHT...BREEZY. DRY WEST. A CHANCE OF RAIN CENTRAL AND RAIN
LIKELY EAST. CLOUDY. LOWS 35 TO 41.

THURSDAY...BREEZY. A CHANCE OF RAIN CENTRAL IN THE MORNING. RAIN
LIKELY EAST. DECREASING CLOUDS WEST HALF. CLOUDY EAST. HIGHS 38 TO
55...WARMEST WEST.

THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN FAR EAST IN
THE EVENING. LOWS 27 TO 35.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S INLAND...AND IN THE 50S
ALONG THE LAKESHORES.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 45.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S INLAND...AND
IN THE 50S ALONG THE LAKESHORES.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44. HIGHS 50 TO 65...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. HIGHS 41 TO 55...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

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