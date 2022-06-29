STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 347 PM EDT WED JUN 29 2022 /247 PM CDT WED JUN 29 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. BREEZY...ESPECIALLY WEST AND NORTH CENTRAL. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY NORTH AND WEST HALF. LOWS 58 TO 68. THURSDAY...DECREASING CLOUDS BY THE AFTERNOON. BREEZY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 70 TO 88...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EARLY EAST. LOWS 51 TO 60. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 80. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 54. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 70S. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 54. HIGHS 72 TO 81. INDEPENDENCE DAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE MID 50S. HIGHS 72 TO 78.