LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/30/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EDT WED JUN 30 2021 /236 PM CDT WED JUN 30 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. ISOLATED THUNDERSTORMS IN THE EVENING FAR SOUTH. PATCHY FOG. LOWS 48 TO 57. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. HIGHS 60 TO 74...COOLEST ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 56...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 62 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 62. HIGHS IN THE 70S NEAR LAKE SUPERIOR AND IN THE LOWER 90S WEST INTERIOR. INDEPENDENCE DAY...PARTLY CLOUDY AND HOT. LOWS 58 TO 66. HIGHS IN THE MID 70S NEAR LAKE MICHIGAN AND IN THE LOWER 90S ELSEWHERE. MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE. LOWS 62 TO 68. HIGHS 71 TO 90...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.