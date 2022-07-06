STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 354 PM EDT WED JUL 6 2022 /254 PM CDT WED JUL 6 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 44 TO 54. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON RAIN SHOWERS. HIGHS 73 TO 81. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 48 TO 54. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 78. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 48. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 78. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE MID 50S. HIGHS 78 TO 84. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS AROUND 60. HIGHS IN THE UPPER 70S.