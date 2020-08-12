LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/12/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
431 PM EDT WED AUG 12 2020 /331 PM CDT WED AUG 12 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS OUT WEST. LOWS
57 TO 64...COOLEST INTERIOR.

THURSDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 78 TO 86...WARMEST WEST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS LATE FAR WEST. LOWS 58 TO 66...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST.
HIGHS 77 TO 89...WARMEST WEST.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...BECOMING MOSTLY CLOUDY WEST. A
CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST. LOWS IN THE 60S...EXCEPT IN
THE UPPER 50S INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 72 TO 83...WARMEST EAST.

SUNDAY...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS EAST.
LOWS 49 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 74...WARMEST SOUTH.

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