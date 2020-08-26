LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/26/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
414 PM EDT WED AUG 26 2020 /314 PM CDT WED AUG 26 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
PATCHY FOG. LOWS 62 TO 70.

THURSDAY...PARTLY SUNNY. HIGHS 67 TO 81...WARMEST IN THE SOUTH-
CENTRAL.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 64...COOLEST IN THE INTERIOR.

FRIDAY...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 67 TO
73.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 60...COOLEST IN THE INTERIOR.

SATURDAY...BREEZY. PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 65
TO 72.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S AND 50S. HIGHS IN THE 60S
AND 70S.

MONDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 40S AND 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S.

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