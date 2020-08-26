LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/26/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 414 PM EDT WED AUG 26 2020 /314 PM CDT WED AUG 26 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. PATCHY FOG. LOWS 62 TO 70. THURSDAY...PARTLY SUNNY. HIGHS 67 TO 81...WARMEST IN THE SOUTH- CENTRAL. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 64...COOLEST IN THE INTERIOR. FRIDAY...CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. HIGHS 67 TO 73. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 49 TO 60...COOLEST IN THE INTERIOR. SATURDAY...BREEZY. PARTLY SUNNY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 65 TO 72. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S AND 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S. MONDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 40S AND 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S.