LOCAL 3 WEDNESDAY NIGHT WEATHER FORECAST 9/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 341 PM EDT WED SEP 8 2021 /241 PM CDT WED SEP 8 2021/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR MARQUETTE AND ALGER COUNTIES THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...SCATTERED SHOWERS DIMINISHING THIS EVENING...THEN ISOLATED SHOWERS OVERNIGHT...MAINLY EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 55...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS...MAINLY CENTRAL AND EAST. HIGHS 63 TO 70. THURSDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLEAR. LOWS 37 TO 55...COOLEST IN THE INTERIOR AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR AND EAST LATE. LOWS 52 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS EAST HALF. HIGHS 71 TO 80. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 56...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 60S. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 66 TO 71.