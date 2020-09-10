LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER 9/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 341 PM EDT WED SEP 9 2020 /241 PM CDT WED SEP 9 2020/ ...FROST ADVISORY WEST HALF TONIGHT... TONIGHT...RAIN SHOWERS ENDING WEST TO EAST. DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST WITH PATCHY FOG DEVELOPING. WIDESPREAD FROST OVERNIGHT INTERIOR WEST HALF. LOWS 26 TO 43...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 60 TO 65. THURSDAY NIGHT...CLEAR. PATCHY FROST INTERIOR OVERNIGHT. LOWS IN THE 30S INTERIOR AND 40S ALONG THE GREAT LAKES. FRIDAY...SUNNY. HIGHS 65 TO 70. FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS LIKELY WEST. LOWS 42 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS LIKELY. HIGHS 60 TO 65. SUNDAY...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST IN THE MORNING AND A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL IN AFTERNOON. OTHERWISE CLEARING SKIES FROM WEST TO EAST. LOWS 46 TO 55. HIGHS 60 TO 69. MONDAY...MOSTLY SUNNY. LOWS 37 TO 49...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 60 TO 65.