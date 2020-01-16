LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/15/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
340 PM EST WED JAN 15 2020 /240 PM CST WED JAN 15 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS THROUGH THURSDAY AFTERNOON...

TONIGHT...SNOW...TRANSITIONING TO SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS LATE THIS EVENING. LOWS 0 TO 19 ABOVE...COLDEST FAR
WEST.

THURSDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 6 ABOVE TO 23...COLDEST FAR
WEST.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS ENDING LATE. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS
10 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF.

FRIDAY...BECOMING CLOUDY EARLY. SNOW SHOWERS MOVING IN FROM WEST TO
EAST BY AFTERNOON. HIGHS 20 TO 27.

FRIDAY NIGHT...SNOW. BLUSTERY WITH SOME BLOWING SNOW. LOWS 16 TO
25...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SNOW...BECOMING SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS IN THE AFTERNOON. HIGHS 26 TO 32.

SUNDAY...SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 7 ABOVE TO
18...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 22.

MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 12 TO 19.

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