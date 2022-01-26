STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 332 PM EST WED JAN 26 2022 /232 PM CST WED JAN 26 2022/ TONIGHT...BLUSTERY. CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 7 TO 15. THURSDAY...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 19 TO 25. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL AND FAR EAST. LOWS 12 BELOW TO 6 ABOVE...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY NEAR LAKE SUPERIOR WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 8 TO 15. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 10 BELOW TO 5 ABOVE... WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. HIGHS 16 TO 23. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12. HIGHS 20 TO 26. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 TO 14. HIGHS 27 TO 32.