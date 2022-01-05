STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 345 PM EST WED JAN 5 2022 /245 PM CST WED JAN 5 2022/ ...MULTIPLE WINTER STORM WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT FOR UPPER MICHIGAN TONIGHT... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR THE ENTIRE LAKE SUPERIOR SHORELINE THROUGH TONIGHT... TONIGHT...SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. AREAS OF BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY. LOWS 6 ABOVE TO 16. THURSDAY...SNOW SHOWERS LIKELY NORTH CENTRAL AND WEST. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. THURSDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY WEST AND NORTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 BELOW ZERO TO 12 ABOVE ZERO...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...MAINLY EARLY. HIGHS 11 TO 21...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE. LOWS 3 BELOW ZERO TO 10 ABOVE. SATURDAY...BLUSTERY WITH SNOW SHOWERS LIKELY. PATCHY BLOWING SNOW POSSIBLE EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW ZERO TO 11 ...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 20S. SUNDAY...BLUSTERY AND TURNING COLDER. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS DEVELOPING FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. PATCHY BLOWING SNOW POSSIBLE NEAR LAKE SUPERIOR. MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 BELOW ZERO TO 16 ...COLDEST FAR WEST. HIGHS 4 ABOVE ZERO TO 24...WARMEST IN THE EAST. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 13 BELOW TO ZERO TO 2 ABOVE. HIGHS 2 ABOVE ZERO TO 11.