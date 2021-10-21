LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/20/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 435 PM EDT WED OCT 20 2021 /335 PM CDT WED OCT 20 2021/ TONIGHT...NUMEROUS RAIN SHOWERS DEVELOPING THIS EVENING...EXCEPT REMAINING DRY ACROSS THE KEWEENAW. LOWS 35 TO 46...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS EAST HALF ENDING IN THE MORNING...THEN SCATTERED RAIN SHOWERS DEVELOPING IN AFTERNOON NORTH CENTRAL. HIGHS 42 TO 48. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE. LOWS 28 TO 36. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 42 TO 49. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 26 TO 37...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF. HIGHS 42 TO 48. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 39...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 42 TO 50. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 31 TO 40...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 46 TO 53.