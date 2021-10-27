LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 417 PM EDT WED OCT 27 2021 /317 PM CDT WED OCT 27 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL. LOWS 36 TO 46...COLDEST INTERIOR WEST. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND CENTRAL. HIGHS 51 TO 57. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. LOWS 38 TO 47. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST IN THE MORNING. HIGHS 51 TO 58. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 45...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PLEASANT. PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID TO UPPER 50S. SUNDAY...BREEZY IN THE KEWEENAW. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST LAKE-EFFECT BELTS. LOWS 33 TO 38 INTERIOR AND 38 TO 43 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS 44 TO 56...WARMEST EAST MONDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE WEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. SNOW MIXING IN EARLY WEST AND CENTRAL. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 29 INTERIOR AND 27 TO 35 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS 38 TO 48...WARMEST ALONG LAKE MICHIGAN.