LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1153 PM EDT WED OCT 6 2021 /1053 PM CDT WED OCT 6 2021/ OVERNIGHT...CLEAR...THEN BECOMING PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY DENSE FOG DEVELOPING. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY...BECOMING CLOUDY LATE. A CHANCE OF SHOWERS LATE FAR SOUTH. HIGHS 66 TO 72. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS BECOMING LIKELY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 60. FRIDAY...SHOWERS LIKELY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 67 TO 72. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 66 TO 75. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 55 TO 62. HIGHS 69 TO 75. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO 57. HIGHS 67 TO 73. $$ ROLFSON