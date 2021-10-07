LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/7/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1153 PM EDT WED OCT 6 2021 /1053 PM CDT WED OCT 6 2021/

OVERNIGHT...CLEAR...THEN BECOMING PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY
DENSE FOG DEVELOPING. LOWS 43 TO 54...COOLEST INTERIOR.

THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY...BECOMING CLOUDY LATE. A CHANCE
OF SHOWERS LATE FAR SOUTH. HIGHS 66 TO 72.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS BECOMING LIKELY. A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 52 TO 60.

FRIDAY...SHOWERS LIKELY. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 67
TO 72.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE
OF THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 60.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 66 TO 75.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 55 TO 62. HIGHS
69 TO 75.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO 57. HIGHS
67 TO 73.

$$

ROLFSON

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories