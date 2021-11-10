LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/10/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 419 PM EST WED NOV 10 2021 /319 PM CST WED NOV 10 2021/ ...WIND ADVISORY FOR NORTHERN HOUGHTON AND KEWEENAW COUNTIES LATE TONIGHT AND VETERANS DAY... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES FOR NORTHERN HOUGHTON, KEWEENAW, DELTA, AND SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES LATE TONIGHT AND VETERANS DAY... TONIGHT...BECOMING WINDY...ESPECIALLY ACROSS THE KEWEENAW PENINSULA. RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY WEST TO EAST. LOWS 37 TO 46. VETERANS DAY...WINDY IN THE MORNING...ESPECIALLY IN THE KEWEENAW. RAIN SHOWERS LIKELY. RAIN SHOWERS DIMINISH WEST AND SOUTH CENTRAL LATE. HIGHS 44 TO 53. THURSDAY NIGHT...BREEZY EARLY. MOSTLY CLOUDY. A MIX OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST. LOWS 26 TO 36...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY EAST EARLY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...COULD MIX WITH RAIN NEAR THE LAKES. HIGHS 37 TO 45...WARMEST EAST HALF. FRIDAY NIGHT...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...COULD BE ALL SNOW OVER THE INTERIOR WEST. LOWS 24 TO 34...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH RAIN...IN THE NORTH AND NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS 33 TO 44...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. SUNDAY....A CHANCE OF SNOW SHOWERS INTERIOR WEST...WITH RAIN MIXING IN AT TIMES ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 32 TO 42...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. MONDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...WITH RAIN POSSIBLY MIXING IN OVER THE KEWEENAW AND EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 33 TO 41.