LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/18/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EST WED NOV 18 2020 /300 PM CST WED NOV 18 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES LATE THIS AFTERNOON INTO THURSDAY FOR LAKE MICHIGAN SHORELINES... TONIGHT...BREEZY EARLY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S. THURSDAY...WARMER. MOSTLY CLOUDY. DECREASING CLOUDS WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 47 TO 56. THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW LATE. LOWS 29 TO 38. FRIDAY...BREEZY AND COOLER. MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 34 TO 47...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 29...COOLEST OVER THE INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS NORTHWEST AND FAR EAST. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 36 TO 42. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE 30S.