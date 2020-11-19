LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/18/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
400 PM EST WED NOV 18 2020 /300 PM CST WED NOV 18 2020/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES LATE THIS AFTERNOON INTO THURSDAY FOR
LAKE MICHIGAN SHORELINES...

TONIGHT...BREEZY EARLY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S.

THURSDAY...WARMER. MOSTLY CLOUDY. DECREASING CLOUDS WEST IN THE
AFTERNOON. HIGHS 47 TO 56.

THURSDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN
AND SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW LATE. LOWS 29 TO 38.

FRIDAY...BREEZY AND COOLER. MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN
AND SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 34 TO 47...COOLEST
WEST AND WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 29...COOLEST OVER THE
INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS
NORTHWEST AND FAR EAST. LOWS MAINLY IN THE 20S. HIGHS 36 TO 42.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE 30S.

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