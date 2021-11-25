LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/24/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1001 PM EST WED NOV 24 2021 /901 PM CST WED NOV 24 2021/

REST OF TONIGHT...CLOUDY. A MIX OF DRIZZLE...FREEZING DRIZZLE AND
LIGHT SNOW DEVELOPING ACROSS THE WEST AND NORTH CENTRAL. MIXED
PRECIPITATION CHANGING TO ALL SNOW LATE. LOWS 20 TO 31...COLDEST WEST
HALF.

THANKSGIVING DAY...CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS LIGHT SNOW SHOWERS
IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. SOME PATCHY BLOWING SNOW
ALSO POSSIBLE. SNOW DIMINISHING WEST BY AFTERNOON BUT CONTINUING
THROUGH THE DAY IN THE EAST. EARLY HIGHS 24 TO 35...THEN TEMPERATURES
FALLING THROUGH THE DAY.

THURSDAY NIGHT...COLDER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW
SHOWERS EAST HALF. LOWS 8 ABOVE TO 21...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 31.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 TO 23...COLDEST INTERIOR
WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S.

SUNDAY...SCATTERED TO NUMEROUS LAKE EFFECT SNOW SHOWERS...MAINLY
NORTH HALF. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 28. HIGHS IN THE 30S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 25.
HIGHS IN THE 30S.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories