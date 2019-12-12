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LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/11/2019

Weather
Posted: / Updated: 
...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WARNINGS FOR PORTIONS OF UPPER
MICHIGAN INTO THURSDAY EVENING...

TONIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST WIND
SNOW BELTS ENDING OVERNIGHT. SNOW DEVELOPING WEST LATE AND BECOMING
MOSTLY CLOUDY. LOWS 11 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND
CENTRAL...WARMEST EAST AND IN THE KEWEENAW.

THURSDAY...SNOW...HEAVIEST SOUTH. HIGHS 16 TO 31...WARMEST FAR
SOUTH AND EAST.

THURSDAY NIGHT...CHANCE OF LIGHT SNOW IN THE EVENING ESPECIALLY EAST
AND IN THE KEWEENAW...POSSIBLY MIXED WITH FREEZING DRIZZLE. LOWS 9
TO 24...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW OR FREEZING
DRIZZLE. HIGHS 24 TO 33...WARMEST WEST.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL
AND EAST BECOMING LIKELY WEST. LOWS 16 TO 26...WARMEST FAR EAST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS...EXCEPT SNOW
SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 23 TO
33...WARMEST EAST HALF.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO
18...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR WEST.

MONDAY...COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW
SHOWERS FOR WEST WIND SNOW BELTS LATE. LOWS 2 BELOW TO 11
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. HIGHS 14 TO 22.

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