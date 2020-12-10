LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/9/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1147 PM EST WED DEC 9 2020 /1047 PM CST WED DEC 9 2020/ REST OF TONIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 22 TO 30. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF LIGHT RAIN SHOWERS OVER THE KEWEENAW PENINSULA. HIGHS 40 TO 45. THURSDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS 24 TO 30...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...CLOUDY. HIGHS 28 TO 36. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. LOWS IN THE 20S. SATURDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF BY LATE AFTERNOON. HIGHS 25 TO 30. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24 EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 30. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 18. HIGHS 24 TO 30.