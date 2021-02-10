LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/10/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
439 PM EST WED FEB 10 2021 /339 PM CST WED FEB 10 2021/

...WIND CHILL ADVISORY TONIGHT INTO THURSDAY MORNING WEST AND
CENTRAL...

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR THE COPPER COUNTRY TONIGHT AND FOR
NORTHEAST UPPER MICHIGAN TONIGHT THROUGH THURSDAY...

TONIGHT...NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE COPPER COUNTRY AND ALONG
LAKE SUPERIOR EAST OF MUNISING...OTHERWISE MOSTLY CLEAR. LOWS 20
BELOW TO 5 BELOW INTERIOR WEST AND 5 BELOW TO 7 ABOVE
ELSEWHERE...WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...REMAINING COOLER. SCATTERED SNOW SHOWERS ALONG LAKE
SUPERIOR...OTHERWISE PARTLY CLOUDY WITH INCREASING CLOUDS IN THE
AFTERNOON. HIGHS RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 16 ABOVE EAST.

THURSDAY NIGHT...COLD. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS.
LOWS RANGING FROM 15 BELOW INTERIOR WEST TO NEAR ZERO EAST.

FRIDAY...COLD. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS
RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 16 ABOVE EAST.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE KEWEENAW
AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS FROM 14 BELOW INTERIOR
WEST TO AROUND ZERO NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 2 TO 15
ABOVE...COLDEST WEST.

SUNDAY...COLD. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. LOWS RANGING FROM 17 BELOW INTERIOR WEST TO NEAR ZERO EAST.
HIGHS RANGING FROM NEAR 0 WEST AND TO 13 ABOVE EAST.

MONDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS FOR THE NORTHWEST TO WEST WIND
SNOWBELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS FROM 16 BELOW INTERIOR WEST
AND ZERO TO 5 BELOW NEAR THE GREAT LAKES. HIGHS 7 TO 15 ABOVE.

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