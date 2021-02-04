LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/3/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
342 PM EST WED FEB 3 2021 /242 PM CST WED FEB 3 2021/

...NUMEROUS WINTER STORM WARNINGS AND WINTER WEATHER ADVISORIES IN
EFFECT THURSDAY MORNING INTO FRIDAY MORNING...

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. SNOW LIKELY LATE WEST AND CENTRAL WITH
A CHANCE OF FREEZING RAIN. LOWS 19 TO 29.

THURSDAY AND THURSDAY NIGHT...MODERATE TO HEAVY SNOW. THE SNOW MAY
MIX WITH FREEZING RAIN OR RAIN EARLY. BREEZY. HIGHS 31 TO 36. LOWS 5
TO 24...COLDEST WEST.

FRIDAY...BLUSTERY...AND TURNING COLDER BY AFTERNOON. SNOW SHOWERS
LIKELY OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 11
TO 30...WARMEST IN THE EAST.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS
LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 BELOW ZERO TO 13
ABOVE...COOLEST OVER INTERIOR WEST. HIGHS 1 ABOVE TO 15...COLDEST
WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 16 BELOW ZERO TO 6 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR
WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLD. SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 20 BELOW ZERO TO 1 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST. HIGHS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR
WEST.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Virtual tour of the Upper Peninsula

Trending Stories