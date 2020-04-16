LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 4/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 632 PM EDT WED APR 15 2020 /532 PM CDT WED APR 15 2020/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS DIMINISHING THIS EVENING...EXCEPT OVER THE NORTHEAST. LOWS FROM THE SINGLE DIGITS OVER THE INTERIOR WEST TO MOSTLY THE TEENS ELSEWHERE. THURSDAY...BREEZY. ISOLATED RAIN AND SNOW SHOWERS EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 41. THURSDAY NIGHT AND FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 14 TO 27...COLDEST WEST INTERIOR. HIGHS 36 TO 44. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 23 TO 30. SATURDAY...INCREASING CLOUDS. CHANCE OF RAIN OR SNOW SHOWERS LATE. BREEZY. HIGHS 46 TO 55. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 34. HIGHS 38 TO 48. MONDAY...CHANCE OF SNOW OR RAIN SHOWERS EARLY EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 33. HIGHS 38 TO 48.