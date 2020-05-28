LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/27/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 319 PM EDT WED MAY 27 2020 /219 PM CDT WED MAY 27 2020/ TONIGHT...SHOWERS BECOMING LIKELY CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS ELSEWHERE. A CHANCE OF THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 62...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WEST ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WEST WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. SHOWERS CENTRAL AND EAST...BUT DIMINISHING IN THE AFTERNOON CENTRAL. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE MORNING EAST HALF. HIGHS 63 TO 76...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. THURSDAY NIGHT...TURNING COOLER. A CHANCE OF SHOWERS EAST HALF... MAINLY IN THE EVENING. DECREASING CLOUDS. LOWS 43 TO 51. FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO 65...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY AND COOL. LOWS 37 TO 46. HIGHS 50 TO 62...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...AREAS OF FROST IN THE INTERIOR EARLY. MOSTLY CLEAR. LOWS 31 TO 43...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. HIGHS 54 TO 69...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS LATE WEST AND CENTRAL. LOWS 38 TO 46. HIGHS 61 TO 73...WARMEST WEST INTERIOR.