LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/27/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
319 PM EDT WED MAY 27 2020 /219 PM CDT WED MAY 27 2020/

TONIGHT...SHOWERS BECOMING LIKELY CENTRAL. A CHANCE OF SHOWERS
ELSEWHERE. A CHANCE OF THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE EVENING. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 49 TO 62...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WEST ALONG
LAKE SUPERIOR.

THURSDAY...MOSTLY CLOUDY WEST WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS.
SHOWERS CENTRAL AND EAST...BUT DIMINISHING IN THE AFTERNOON CENTRAL.
A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS IN THE MORNING EAST HALF. HIGHS 63
TO 76...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.

THURSDAY NIGHT...TURNING COOLER. A CHANCE OF SHOWERS EAST HALF...
MAINLY IN THE EVENING. DECREASING CLOUDS. LOWS 43 TO 51.

FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY CLOUDY. HIGHS 52 TO
65...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY AND COOL. LOWS 37 TO 46. HIGHS 50 TO
62...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

SUNDAY...AREAS OF FROST IN THE INTERIOR EARLY. MOSTLY CLEAR. LOWS
31 TO 43...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. HIGHS 54 TO
69...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS LATE WEST AND
CENTRAL. LOWS 38 TO 46. HIGHS 61 TO 73...WARMEST WEST INTERIOR.

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