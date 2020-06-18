LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/17/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 348 PM EDT WED JUN 17 2020 /248 PM CDT WED JUN 17 2020/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 50 TO 64...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST AND NORTH CENTRAL NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY...BREEZY AND CONTINUED HOT. BECOMING PARTLY CLOUDY WEST. SUNNY CENTRAL AND EAST. HIGHS 82 TO 91...EXCEPT 70S ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR EAST AND MOSTLY CLOUDY WEST. CHANCE OF SHOWERS AND A POSSIBLE THUNDERSTORM WEST HALF. LOWS 52 TO 61...WARMEST WEST HALF. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 73 TO 85...COOLEST WEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 51 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN THE 70S EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE 68 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S AND HIGHS IN THE 70S.