LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/3/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 453 PM EDT WED JUN 3 2020 /353 PM CDT WED JUN 3 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 43 TO 51...COOLEST IN THE INTERIOR. THURSDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF. HIGHS 70 TO 85...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. THURSDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS CENTRAL IN THE EVENING. A CHANCE OF SHOWERS OVERNIGHT...ESPECIALLY SOUTH. A SLIGHT CHANCE OF A THUNDERSTORMS SOUTH. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 50S. FRIDAY...A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL AND EAST IN THE MORNING... ESPECIALLY EAST. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS CENTRAL IN THE AFTERNOON. BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 68 TO 81...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 45 TO 53. SATURDAY...COOLER. PARTLY SUNNY IN THE MORNING...THEN BECOMING MOSTLY SUNNY. HIGHS 50 TO 73...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS WEST...MAINLY IN THE AFTERNOON. LOWS IN THE 40S. HIGHS 62 TO 74...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. .MONDAY...TURNING WARMER. A CHANCE OF SHOWERS EARLY. PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 57...WARMEST FAR WEST. HIGHS 67 TO 88...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN AND WARMEST INTERIOR WEST.