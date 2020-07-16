LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 7/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 357 PM EDT WED JUL 15 2020 /257 PM CDT WED JUL 15 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS EAST AND ALONG LAKE MICHIGAN. LOWS 49 TO TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS BY LAKE SUPERIOR. HIGHS 81 TO 88. THURSDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF. LOWS 58 TO 65. FRIDAY...MOSTLY CLEAR. HIGHS 78 TO 90. COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS FAR WEST. LOWS 61 TO 67...COOLEST INTERIOR. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. RAIN SHOWERS LIKELY WITH A CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 83 TO 90. SUNDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS IN THE 80S. MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 53 TO 63...COOLEST INTERIOR. HIGHS 75 TO 81.