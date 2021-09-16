LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 8/16/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
319 PM EDT WED SEP 15 2021 /219 PM CDT WED SEP 15 2021/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 48 TO 59...COOLEST INTERIOR
CENTRAL.

THURSDAY...WARMER AND BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE
70S.

THURSDAY NIGHT...STILL BREEZY. BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 56 TO 63.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY BUT CLEARING LATE. RAIN SHOWERS LIKELY EAST
WITH A CHANCE OF SHOWERS ELSEWHERE. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS
ACROSS UPPER MICHIGAN. HIGHS 68 TO 75.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EARLY IN
THE SOUTH AND EAST. LOWS 38 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY AND PLEASANT. HIGHS 68 TO 73.

SUNDAY...SUNNY AND UNSEASONABLY WARM. BREEZY. LOWS 48 TO
58...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 87...WARMEST WEST HALF AND
COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

MONDAY...STILL WARM. MOSTLY SUNNY. LOWS 58 TO 65. HIGHS 77 TO 86.

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