STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 1145 PM EDT WED AUG 31 2022 /1045 PM CDT WED AUG 31 2022/ OVERNIGHT...CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 41 TO 61...COOLEST INTERIOR EAST AND WARMEST BY LAKE SUPERIOR. THURSDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 77 TO 87. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 60S. FRIDAY...VERY WARM. MOSTLY SUNNY. CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 80 TO 90...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. SATURDAY...COOLER. PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S. SUNDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 40 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 66 TO 72. LABOR DAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 47 TO 55. HIGHS 72 TO 78. $$ ROLFSON