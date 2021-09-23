LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 9/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 336 PM EDT WED SEP 22 2021 /236 PM CDT WED SEP 22 2021/ ...FROST ADVISORY IN EFFECT FOR THE INTERIOR WEST TONIGHT... TONIGHT...MOSTLY CLEAR...EXCEPT PARTLY CLOUDY EAST. AREAS OF FROST INTERIOR WEST. LOWS 32 TO 42 INTERIOR...AND 42 TO 51 ALONG THE LAKESHORES. COLDEST LOWS WILL BE IN THE INTERIOR WEST. THURSDAY...PARTLY CLOUDY TO MOSTLY SUNNY WEST AND CENTRAL. CLOUDY EAST WITH RAIN SHOWERS BECOMING LIKELY BY THE AFTERNOON. BREEZY...ESPECIALLY EAST. HIGHS RANGING FROM 55 EAST TO 65 WEST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST. MOSTLY CLOUDY CENTRAL AND EAST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS CENTRAL...AND RAIN SHOWERS LIKELY EAST. LOWS 34 TO 40 INTERIOR WEST...AND IN THE 40S TO AROUND 50 ELSEWHERE. FRIDAY...MOSTLY SUNNY TO START...WITH CLOUDS INCREASING FROM WEST TO EAST. A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST AND CENTRAL. HIGHS 66 TO 72. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST...AND RAIN SHOWERS LIKELY CENTRAL AND EAST. LOWS 43 TO 52. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 59 TO 64. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS 65 TO 70. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS 63 TO 70. $$