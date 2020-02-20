LOCAL 3 WEDNESDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/19/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 325 PM EST WED FEB 19 2020 /225 PM CST WED FEB 19 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES OVER PORTIONS OF CENTRAL AND EASTERN UPPER MICHIGAN THROUGH TONIGHT... TONIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...OTHERWISE PARTLY CLOUDY. LOWS FROM 15 BELOW INTERIOR WEST...TO 11 ABOVE EAST AND ALONG LAKE SUPERIOR. THURSDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST AND OVER THE KEWEENAW IN THE MORNING. OTHERWISE BECOMING MOSTLY SUNNY FROM WEST TO EAST. HIGHS AROUND 20. THURSDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 2 TO 14...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...WARMER. MOSTLY SUNNY AND BREEZY. HIGHS 31 TO 40. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 34 TO 41. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26. HIGHS 34 TO 42. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28. HIGHS 32 TO 38.