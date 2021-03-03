LOCAL 3 WEDNESDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/3/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
431 PM EST WED MAR 3 2021 /331 PM CST WED MAR 3 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS OR FLURRIES
NORTH CENTRAL AND EAST. CLEAR TO PARTLY CLOUDY WEST. LOWS 8 ABOVE TO
18...COOLEST INTERIOR WEST AND FAR EAST.

THURSDAY...SCATTERED FLURRIES IN THE MORNING NORTH CENTRAL. PARTLY
TO MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN DECREASING CLOUDS. HIGHS 24
TO 33...WARMEST NEAR THE WISCONSIN STATE LINE.

THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST HALF. PARTLY CLOUDY EAST HALF
WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS 3 ABOVE TO
19...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF IN
THE MORNING. HIGHS 28 TO 38...WARMEST NEAR THE WISCONSIN STATE LINE.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 7 ABOVE TO
20...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 28 TO 41...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY AND TURNING WARMER. LOWS FROM ZERO TO 20
ABOVE...COLDEST EAST. HIGHS 35 TO 50...WARMEST WEST.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND MILD. LOWS 20 TO 34...COOLEST
EAST AND WARMEST WEST. HIGHS 39 TO 52...WARMEST INTERIOR WEST HALF.

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