LOCAL 3 WEDNESDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 431 PM EST WED MAR 3 2021 /331 PM CST WED MAR 3 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS OR FLURRIES NORTH CENTRAL AND EAST. CLEAR TO PARTLY CLOUDY WEST. LOWS 8 ABOVE TO 18...COOLEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. THURSDAY...SCATTERED FLURRIES IN THE MORNING NORTH CENTRAL. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING...THEN DECREASING CLOUDS. HIGHS 24 TO 33...WARMEST NEAR THE WISCONSIN STATE LINE. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST HALF. PARTLY CLOUDY EAST HALF WITH A CHANCE OF LIGHT SNOW SHOWERS AFTER MIDNIGHT. LOWS 3 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS 28 TO 38...WARMEST NEAR THE WISCONSIN STATE LINE. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 7 ABOVE TO 20...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 28 TO 41...WARMEST SOUTH CENTRAL. SUNDAY...PARTLY CLOUDY AND TURNING WARMER. LOWS FROM ZERO TO 20 ABOVE...COLDEST EAST. HIGHS 35 TO 50...WARMEST WEST. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND MILD. LOWS 20 TO 34...COOLEST EAST AND WARMEST WEST. HIGHS 39 TO 52...WARMEST INTERIOR WEST HALF.