LOCAL 3 WEDNESDAY’S WEATHER FORECAST 12/11/2019

WEDNESDAY...BLUSTERY AND VERY COLD. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 3 TO 13 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. WIND CHILLS 5 TO 15 BELOW ZERO. WEDNESDAY NIGHT...VERY COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS ACROSS THE WEST WIND SNOW BELTS ENDING OVERNIGHT. SNOW DEVELOPING WEST LATE. BECOMING MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST WEST...WARMEST EAST AND IN THE KEWEENAW. THURSDAY...NOT AS COLD. SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 29...COLDEST WEST. WARMEST FAR SOUTH AND EAST. THURSDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST FAR SOUTH AND EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. HIGHS NEAR 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW. LOWS 17 TO 27...COLDEST WEST HALF. HIGHS 24 TO 34...WARMEST EAST HALF. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY BUT BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE SOUTH. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 6 TO 17...COLDEST INTERIOR WEST...WARMEST EAST AND FAR SOUTH. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR EAST.