LOCAL 3 WEDNESDAY’S WEATHER FORECAST 12/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE GAYLORD MI 422 PM EST TUE DEC 22 2020 /322 PM CST TUE DEC 22 2020/ TONIGHT...CLOUDY AND BECOMING BREEZY. A CHANCE OF SNOW...MAINLY NORTH AND EAST. LOWS 25 TO 32. WEDNESDAY...CLOUDY AND BREEZY. CHANCE OF RAIN AND SNOW IN THE MORNING...THEN RAIN IN THE AFTERNOON...POSSIBLY MIXING WITH SNOW WEST. HIGHS 37 TO 43. WEDNESDAY NIGHT...COLDER AND BLUSTERY. RAIN AND SNOW EAST HALF CHANGING TO SNOW LATE. SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS WEST HALF. LOWS 4 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. THURSDAY...COLD AND BLUSTERY. SNOW SHOWERS AND BLOWING SNOW OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY AND MOSTLY DRY SOUTH CENTRAL. HIGHS 9 ABOVE TO 27...COLDEST WEST AND WARMEST FAR EAST. CHRISTMAS DAY...CONTINUED COLD WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 1 BELOW TO 14 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 20. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY AND NOT AS COLD. SCATTERED SNOW SHOWERS EAST ALONG LAKE SUPERIOR...MAINLY IN THE MORNING. LOWS 4 ABOVE TO 15...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S.